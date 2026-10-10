بولندا تصدر تحذيرات وتدفع بمقاتلاتها الحربية أثناء هجوم روسي استهدف أوكرانيا

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أصدرت بولندا، تحذيرات في مقاطعتي لوبلين وسوبكارباتيا خلال الليل وحتى صباح اليوم السبت، وذلك في ظل هجوم صاروخي روسي استهدف أوكرانيا، في وقت دفعت فيه بطائرات عسكرية بولندية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) هذه الأنباء، عن بيان نشره مركز الأمن الحكومي البولندي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

وجاء في تنبيه المركز البولندي المُرسل إلى سكان مقاطعتي سوبكارباتيا ولوبلين المتاخمتين للحدود الأوكرانية: "هجوم جوي روسي استهدف أراضي أوكرانيا. الوضع قيد المراقبة. طائرات بولندية تعمل في المجال الجوي للبلاد".

وأرسل المركز البولندي، في وقت لاحق تنبيهًا آخر متابعًا، أفاد فيه بأن الهجوم الجوي على أوكرانيا انتهى وأنه لا يوجد تهديد حاليا لبولندا.

كما أفادت وكالة "يوكرينفورم"، بأن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية حيدت 117 طائرة مسيّرة من أصل 160 استخدمتها القوات الروسية لمهاجمة أوكرانيا منذ مساء 9 أكتوبر.



