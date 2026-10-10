الولايات المتحدة تحذر مواطنيها في الشرق الأوسط: غادروا إيران فورا

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيراً أمنياً جديداً للمواطنين الأمريكيين في الشرق الأوسط، حثتهم فيه على توخي الحذر الشديد في ضوء الوضع الأمني المعقد.

وفي البيان، حذرت واشنطن من إلغاء الرحلات الجوية، وإغلاق المجال الجوي، واضطرابات السفر، وحثت المواطنين الأمريكيين على عدم السفر إلى إيران ومغادرتها فوراً، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

كما حذرت الولايات المتحدة من أن الصراعات في المنطقة قد تتصاعد بسرعة، وأن إيران ووكلائها قد يلحقون الضرر بالمصالح الأمريكية والمواقع التابعة للولايات المتحدة ومواطنيها حول العالم.

وحثت المواطنين على تجنب المظاهرات والتجمعات، والالتزام بتعليمات السلطات، ومتابعة حالة الرحلات الجوية.