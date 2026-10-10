 باكستان تدعو إلى خفض فوري للتصعيد في أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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باكستان تدعو إلى خفض فوري للتصعيد في أوكرانيا

إسلام آباد - أ ش أ
نشر في: السبت 10 أكتوبر 2026 - 9:25 ص | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2026 - 9:25 ص

دعا نائب المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة عثمان جادون إلى خفض فوري للتصعيد للصراع في أوكرانيا، محثا طرفي الصراع إلى احترام القانون الدولي.

ودعا جادون - في كلمته أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا أوردها "راديو باكستان"، اليوم السبت - طرفي الصراع إلى ضبط النفس وإعادة الالتزام بالحوار لتحقيق وقف مبكر ودائم للأعمال العدائية.

وأعرب جادون عن قلقه البالغ إزاء الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأسود؛ محذرا من أن توسع رقعة الصراع يشكل مخاطر جسيمة على الاستقرار الإقليمي والجوار الأوسع نطاقا.

وشدد نائب المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة على أن الحلول العسكرية لن تحقق سلاما دائما، لافتا في الوقت ذاته إلى أن تواصل الأعمال العدائية سيعمق الانقسامات ويطيل من أمد المعاناة الإنسانية ويقلص آفاق التسوية المستدامة.

وأكد أن الدبلوماسية والحوار سيظلان المسار الأنجع نحو تحقيق السلام.

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