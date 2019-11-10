مسؤول بنقابة صيادلة القاهرة: الصيادلة بريئون من اتهام التسبب في وفاة هيثم أحمد زكي

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الأدوية بنقابة صيادلة القاهرة، تعليقًا على اتهام بعض وسائل الإعلام أمس بتسبب الصيادلة في وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، قائلًا: «الصيادلة بريئون من الاتهامات الموجهة من بعض الفضائيات أمس، للأسف الشديد مبنحاولش نعالج المشكلة، بنحاول نصدر تريند إن الصيادلة أسباب انهيار المنظومة الصحية في مصر».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن «الصيادلة هم الدرع الواقي والسند الرئيسي لثبات المنظومة الصحية منذ 50 عامًا»، لافتًا إلى استقبال الصيدليات نحو 75 ألف مريض بشكل يومي، وتقديم النصائح الطبية، على حد ذكره.

وأوضح أن «الهجوم والتكالب على صيادلة مصر في عز ضعفها الفترة الماضية قلل الموارد المالية القادمة من الدول العربية بسبب عدم احترام الصيدلي في مصر»، متابعًا: «كل إعلامي تطاول على صيادلة مصر طابور خامس يدمر الوطن»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن وسائل الإعلام لم تتحقق مما حدث لـ«هيثم»، أو صرفه للحقنة المذكورة بوصفة طبية، ومعدل تكرارها، أو أن الوفاة حدثت نتيجة للأثار الجانبية من المكملات الغذائية التي يتعاطاها المريض أو لاعب الرياضة.

وتوفي الفنان هيثم أحمد زكي، فجر الخميس الماضي، عن عمر يناهز 35 عاما؛ داخل منزله بمدينة الشيخ زايد؛ إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

ونشرت وسائل إعلام، نقلاً عن مصدر أمني، أن الراحل تناول منشط ومقوي عضلات لرفع هرمون التستوستيرون في الجسم، ما سبب له حالة من الهبوط الحاد والإرهاق، موضحًا أن العقار رفع إنزيمات الكبد، ما جعله يتوجه إلى إحدى الصيدليات وتم حقنه بإبرة مسكنة جعلته لا يشعر بآلام الكبد التي تفاقمت مع الوقت وأُودت بحياته.