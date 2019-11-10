توقعت شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" ارتفاع إجمالي قدرتها الإنتاجية التكريرية إلى 8ر6 مليون برميل في اليوم بحلول نهاية عام 2020.

وذكرت الشركة، في نشرة الإصدار الخاصة بطرح جزء من أسهمها في السوق السعودية، أنها تتوقع أن يشهد صافي قدرتها التكريرية زيادة إلى 4 ملايين برميل في اليوم بحلول نهاية العام نفسه.

وأوضحت أنها تدير أنشطتها التكريرية من خلال الأعمال المملوكة لها بالكامل والمصافي التابعة لها مع شركاء عالميين بارزين في الصناعة.

ولفتت إلى أن الطاقة التكريرية للشركة ارتفعت من 2ر2 مليون برميل في اليوم في 31 ديسمبر من عام 2010، إلى 1ر3 مليون برميل في اليوم في 31 ديسمبر 2018.

وذكرت الشركة أنها بصدد التوسع في قدرتها التكريرية من خلال حزمة من الإضافات، بما في ذلك من خلال شراء حصة بنسبة 17% في هيونداي أويل بنك، والشروع في عمليات في مصفاة جازان المتكاملة للبتروكميائيات ومجمع بريفكيم المتكامل للتكرير والبتروكميائيات.

كما يتوقع أن يتم تشغيل مرافق جازان وبريفكيم بالكامل بحلول نهاية عام 2020.