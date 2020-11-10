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فيديو.. محافظ الشرقية: اشتراطات البناء قد تختلف من حي لآخر داخل المدينة الواحدة

محافظ الشرقية ممدوح غراب
محافظ الشرقية ممدوح غراب
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 3:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 3:42 ص

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن وضع اشتراطات جديدة للبناء يساهم في علاج الكثافة البنائية ومشكلات المرور والإسكان والعشوائيات، مشددًا على أهمية التعامل معها بصورة جدية وسريعة.

وأضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن الاشتراطات قد تختلف من حي لآخر داخل المدينة الواحدة، لافتًا إلى أن ارتفاعات المباني يجب أن تكون مرة ونصف أو مرتين لعرض الشارع.

وذكر أنه «من الهام تشديد العقوبات على التعدي على الأراضي الزراعية»، قائلًا إن «اتخاذ إجراءات صارمة أدى إلى تقليل الظاهرة؛ التي تتسبب في فقدان مصدر هام للغذاء».

ونوه محافظ الشرقية إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية يكلف الدولة مصاريف كبيرة، مستطردًا أن تحويل النشاط من سكني لتجاري، يتسبب في مشاكل منها إزعاج الساكن وإعاقة المرور.

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