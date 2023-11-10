ميليشيات مدعومة من إيران تستهدف مجددا قواعد أمريكية في العراق وسوريا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" يوم الخميس إن ميليشيات موالية لإيران هاجمت مرة أخرى أهدافا أمريكية في سوريا والعراق في أعقاب الغارات الجوية الأخيرة التي شنها الجيش الأمريكي.



وقالت سابرينا سينج ، نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إنه منذ الغارة الجوية الأمريكية على مستودع أسلحة في شرقي سوريا في اليوم السابق، وقعت أربع هجمات أخرى على القوات الأمريكية في المنطقة: إحداها في العراق وثلاث في سوريا.



ووقع حتى الآن 46 هجوما على قواعد عسكرية لجنود أمريكيين في الدولتين منذ منتصف أكتوبر - 24 هجوما في العراق و22 في سوريا.



وقالت سينج إن 56 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة، وقد عادوا جميعا إلى الخدمة منذ ذلك الحين.



وتابعت سينج "لم يصب أي من جنودنا بجروح خطيرة، لم نتعرض لأضرار كبيرة في بنيتنا التحتية في القواعد التي تم استهدافها. وكانت غالب الهجمات غير ناجحة".



ونفذ الجيش الأمريكي غارة جوية أخرى في شرقي سوريا يوم الأربعاء ردا على الهجمات الأخيرة. وكان الهدف مستودع أسلحة كان يستخدمه الحرس الثوري الإيراني وحلفاؤه.



يشار إلى أن الولايات المتحدة نفذت بالفعل غارات جوية على هدفين مماثلين في شرقي سوريا في نهاية أكتوبر الماضي. ويؤدي هذا إلى تفاقم المخاوف من أن تتصاعد الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس إلى صراع كبير.



وأصبح الوضع الأمني في المنطقة برمتها متوترا بشكل خاص منذ 7 أكتوبر الماضي، عندما قام مسلحو حماس بهجوم في جنوب إسرائيل. وترد إسرائيل بهجوم جوي وبري كاسح على غزة.



وأكدت سينج أيضا اسقاط المتمردين الحوثيين الشيعة لمسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" قبالة سواحل اليمن. ويحظى المتمردون الحوثيون بدعم إيران.



وعند سؤالها بشأن إذا كان على الحوثيين أيضا توقع رد عسكري بسبب إسقاط المسيرة، قالت المتحدثة إنها لا تستطيع توقع قرارات وزير الدفاع والرئيس الأمريكي.