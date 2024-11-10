بوتين يتعهد بتقديم الدعم الروسي لدول أفريقيا في مختلف المجالات

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على استمرار دعم بلاده للدول الأفريقية في كل المجالات قائلاً: "التعاون بين روسيا ودول أفريقيا يشهد توسعاً متزايداً وتنوعاً ملحوظاً، حسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.



وقال الرئيس الروسي في رسالة ألقاها وزير الخارجية سيرجي لافروف في الجلسة العامة للمؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسي الأفريقي: "روسيا والدول الأفريقية تتشارك تطلعاتها نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب قائم على العدالة، والمساواة الحقيقية، واحترام سيادة القانون الدولي، بعيداً عن كل أشكال التمييز والضغوط والعقوبات الأحادية".

كما شدد بوتين على أن روسيا ستواصل تقديم كل المساعدة الممكنة للأصدقاء الأفارقة في مجموعة متنوعة من المجالات، مثل مكافحة الإرهاب والتطرف، ومكافحة الأمراض الوبائية، وحل مشاكل الغذاء والتغلب على عواقبها.

ويعقد منتدى الشراكة "روسيا - أفريقيا"، يومي 9 و10 نوفمبر الجاري، في مدينة سوتشي الروسية، حيث يتم خلاله بحث "مواصلة تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية".