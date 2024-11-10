موسكو تعلن إسقاط أكثر من 60 مسيرة أوكرانية في أجواء 6 مناطق روسية

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، صد أنظمة الدفاع الجوي الروسية هجوماً واسعاً شنته طائرات من دون طيار أوكرانية على العاصمة.

وكتب سوبيانين عبر قناته على «تلجرام»، اليوم الأحد: «تم إسقاط سبع طائرات من دون طيار أخرى، في المناطق الحضرية في دوموديدوفو ورامينسكوي وكولومنا، حتى الآن، وتم تدمير 32 طائرة من دون طيار كانت متجهة نحو موسكو».

وقبل ذلك، أبلغ العمدة عن اعتراض 25 طائرة من دون طيار في مناطق رامينسكوي ودوموديدوفو وكولومنا، وذلك حسبما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وبحسب حاكم مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف، اشتعلت النيران في منزلين في قرية ستانوفو بمنطقة رامينسكوي، بسبب تساقط الشظايا من المركبات المحطمة.

وأصيبت امرأة تبلغ من العمر 52 عاما بشظية، وتم نقلها إلى المستشفى مصابة بحروق، وأضاف فوروبيوف أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث.