أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 17 مسيرة في منطقتي بريانسك وروستوف، كما تم رصد وتدمير 14 مسيرة من طراز الجناح الثابت بواسطة وحدات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية"، صباح اليوم الأحد حسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.



ومع تواصل الحرب الروسية الأوكرانية للعام الثالث على التوالي أفاد القائم بأعمال حاكم منطقة روستوف، يوري سليوسار، بأنه تم السيطرة على ثلاث مسيرات بواسطة وحدات الحرب الإلكترونية في سماء منطقة روستوف.

وأضاف سليوسار: "تم إحباط الهجوم بوسائل الحرب الإلكترونية، وتم إخراج ثلاث مسيرات من طراز الجناح الثابت عن العمل".

في سياق متصل واصلت روسيا هجومها العسكري على أوكرانيا ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم الأحد، بعد أن ذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن عددا من الطائرات الروسية المسيرة كانت متجهة نحو المدينة.

ولم تصدر الجهات الأوكرانية حتى الآن تأكيد عن أماكن الانفجارات وحجم الهجوم.

وقال موقع قناة العربية، عن مسئولين أوكرانيين، اليوم الأحد، إن شخصين على الأقل أصيبا وتضررت مبانٍ في هجوم بطائرة روسية مسيرة خلال الليل على منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا.

وقالت خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا بمنطقة أوديسا على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي "شن العدو مرة أخرى هجوما واسع النطاق على منطقتنا.. اشتعلت النيران في المرائب التي تحتوي على سيارات وممتلكات، وتضررت المباني السكنية والمتاجر".

وقال أوليه كيبر، حاكم المنطقة الواقعة على ساحل البحر الأسود، إن الهجوم تسبب في بعض الحرائق، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.