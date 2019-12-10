مصدر: «الرقابة المالية» قد تدرس خفض قيمة اشتراك عضوية اتحاد الأوراق المالية

قال مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية: إن الهيئة قد تدرس تخفيض قيمة الاشتراك الخاص بعضوية اتحاد الأوراق المالية، الذى تبلغ قيمته 25 ألف جنيه، لتشجع الشركات على الدخول فى عضويته.



«عدد الذين حصلوا على عضوية الاتحاد محدود جدا، مقارنة بالعدد المفترض دخوله» قال المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه.



وكان الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، أشار فى مؤتمر صحفى عقده مع مسئولين آخرين فى الهيئة الأسبوع الماضى، بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق هيئة الرقابة المالية، بدمجها مع مجموعة من الهيئات، إلى أنه سيجتمع مع الشركات فى منتصف شهر ديسمبر الحالى لبحث مشاكل الشركات التى تجعلها تحجم عن الاشتراك فى الاتحاد.



كان مجلس إدارة الهيئة، وافق فى 26 فبراير الماضى، على النظام الأساسى للاتحاد المصرى للأوراق المالية، ومنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة التى تسهم فى تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعى به، وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط، والتأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة والقواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء، والعمل على تنمية مهارات العاملين فى المجال.



وقال رئيس الهيئة حينها: إنه بمجرد نشر النظام الأساسى فى الجريدة الرسمية، ستسرع الهيئة فى تأسيس الاتحاد من خلال تعيين لجنة تأسيسية من 5 أعضاء على الأقل يمثلون الشركات الحاصلة على ترخيص، لمزاولة نشاط فى مجال الأوراق المالية أو الخاضعة لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، لاتخاذ ما يلزم نحو الدعوة لانعقاد أول جمعية عامة للاتحاد لانتخاب مجلس الإدارة، واتخاذ القرارات المطلوبة لتفعيل الاتحاد وبدء مباشرته لنشاطه، على أن تعقد أول جمعية عامة خلال فترة لا تجاوز 6 أشهر من تشكيل اللجنة المشار إليها للنظر فى المصادقة على حساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات عن هذه الفترة.



وقال عمران فى البيان: إنه حدد مهام اللجنة التأسيسية فى اتخاذ إجراءات انضمام الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة المتعلقة بمجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال، وقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية لعضوية الاتحاد.



وأرجأت الهيئة أول انتخابات لاتحاد الأوراق المالية، لمدة 6 شهور تنتهى بالربع الأول من العام القادم، لإتاحة الفرصة أمام الأعضاء للانضمام والمشاركة فى الانتخابات.



وقرر المشاركون فى أول اجتماع للاتحاد المصرى للأوراق المالية، فى يوليو الماضى، تفعيل مقترح بتقسيط قيمة اشتراك عضوية الاتحاد فى العام الأول، بحيث يتم سداد 25 ألف جنيه على 4 دفعات، تبدأ بـ10 آلاف جنيه، ثم تسدد 5 آلاف كل 3 أشهر.



لكن يبدو أن هذا المقترح لم يفلح فى تشجيع الشركات على الدخول فى عضوية الاتحاد، حيث أشار عونى عبدالعزيز، عضو اللجنة التأسيسية للاتحاد فى تصريحات صحفية الشهر الماضى، إلى أن عدد الأعضاء حاليا يدور حول 100 عضو من أصل 600 شركة يجب أن تحصل على العضوية، «عدد الاعضاء يجب أن يصل إلى 250 حتى يتسنى إقامة اول جمعية عمومية».