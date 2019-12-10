عباس: لن نقبل أن ينتخب الفلسطينيون في القدس في غير المدينة

صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الاثنين أنه لن يقبل أن ينتخب الفلسطينيون في القدس في غير المدينة، مطالبا أوروبا بالتدخل لدى إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات فيها.

وأعلن عباس خلال افتتاحه مؤتمرا دوليا لمكافحة الفساد ينعقد في رام الله، أن جميع التنظيمات الفلسطينية وافقت على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وأبلغت ذلك رسميا لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.

وقال عباس "بقي خطوة واحدة صغيرة لكنها كبيرة، قضية القدس (التي) في عام 1996 و2006 أجرينا الانتخابات لأهل القدس في القدس ولن نقبل أن ينتخب أهل القدس في غير القدس".

وأضاف عباس "هذه هي المعضلة التي تواجهنا وهذا هو الموضوع الذي تحدثنا فيه مع جميع دول العالم دون استثناء، وبالذات الدولة الأوروبية (..) نحن ننتظر الآن أن نستمر في جهودنا".

وطلب عباس من الدول الأوروبية بأن تبذل مساعيها مع إسرائيل ل"تقبل إجراء الانتخابات الفلسطينية كما كانت في اعوام 1996 و2005 و2006".

وتابع عباس قائلا: "إذا تم هذا نذهب لانتخابات تشريعية ورئاسية فورا، لنستكمل شرعيتنا ومؤسساتنا، ثم بعدها مجلس وطني (لمنظمة التحرير الفلسطينية) وغيره، يأتي فيما بعد، لكن الآن نركز على هذه النقطة".

وأجريت أخر انتخابات عامة فلسطينية عام 2006 ،وفازت فيها حماس بأغلبية برلمانية، وسبق ذلك بعام فوز عباس بانتخابات رئاسية.

ويؤمل أن يشكل إجراء الانتخابات مدخلا لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 على إثر سيطرة حماس على قطاع غزة بالقوة.