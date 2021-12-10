تلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، تقريرا من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 8 ديسمبر 2021؛ حيث بلغت حوالي 5 مليون و300 ألف و757 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ.

وأضاف القصير، في بيان اليوم، أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و 871 ألف 150 طن، بالإضافة إلي تصدير 624 ألف 367 طن بنجر، ليحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 620 ألف و769 طن بطاطس، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 263 ألف و719 طن.

فيما احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 143 ألف و364 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 102 ألف و282 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السابع بإجمالي 83 ألف و799 طن، تليها في المركز الثامن المانجو بإجمالي 37 ألف و554 طن، بينما حصلت الفاصوليا على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 26 ألف و192 طن، بينما حصلت الفراولة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 24 ألف و27 طن.

وحصل الثوم على المركز الحادي عشر بإجمالي 18 ألف و893 طن، وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 15 ألف و139 طن، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 8 آلاف و462 طن، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 7840 طن.