فلسطين والأردن يوقعان 9 اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات

وقعت فلسطين والأردن، اليوم /الخميس/ 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ضمن مساعيهما لرفع التبادل التجاري على نحو خاص.

جاء ذلك في ختام اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، برئاسة رئيسي الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، والأردني بشر الخصاونة.

وقال اشتية - في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني - إن زيارة الخصاونة إلى فلسطين وانعقاد اللجنة العليا المشتركة جاءت في توقيت مهم جدا، حيث يعيش الفلسطينيون بظروف صعبة في مواجهة الاحتلال وجائحة كورونا.

وأضاف "حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يلبي طموحهما، ولدينا طموح لرفعه، ونعمل سويا على إزالة كل المعيقات التي تحول دون ذلك".

وشدد على أن السوق الفلسطينية "مفتوحة تماما لرجال الأعمال الأردنيين وللمنتجات الأردنية، وهذا في صلب استراتيجية الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي بتوجيه من الرئيس محمود عباس".

من جهته، قال الخصاونة إنه نقل للرئيس محمود عباس تحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، "وأكدت على دعم الأردن الدائم والثابت للحقوق الفلسطينية، وأولها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حدود 4 يونيو 1967، في إطار حل الدولتين".

وأضاف أن العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والأردني "تقوم على روابط من الأخوة والدم، حيث روى جنود الجيش الأردني ثرى فلسطين بدمائهم".

وأكد أن الهدف الأردني الفلسطيني المشترك هو "تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين".

وأضاف "نبني على الاتفاقيات القائمة، وبضمنها اتفاقيتي التجارة الحرة والتعاون الاستثماري، وتوجت بتوقيع 9 اتفاقيات ومذكرات جديدة، والأهم أننا وضعنا آلية لتنفيذها".

وتابع "لسنا بحاجة إلى اتفاقيات توضع على الرف، وانما إلى تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات القائمة، وفق آلية واضحة".

وفي ختام اجتماع اللجنة العليا المشتركة، وقع وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة مذكرة تعاون في مجال المناطق الحرة، ومع وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي برنامجا تنفيذيا لتفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الاستثمار الأردنية وهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية والبرنامج التنفيذي للاعتراف المتبادل بالمواصفات بشهادات المطابقة وعلامات الجودة، ومع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني أحمد الهناندة برنامجا تنفيذيا لبروتوكول التعاون في مجال الشباب والرياضة، ومع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الأردني إبراهيم الجاري برنامجا تنفيذيا للتعاون التربوي للأعوام 2022-2024.

كما وقع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني أحمد الهناندة مذكرة تفاهم للربط الإلكتروني بين البلدين.

ووقع وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني ووزير النقل الأردني وجيه العزايزة مذكرة تعاون في مجال التنمية الاجتماعية.

ووقع كذلك وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الأردني إبراهيم الجازي برنامجا تنفيذيا للتعاون الثقافي للأعوام 2022-2025.

كما جرى توقيع برنامج تعاون بين وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" ووكالة الأنباء الأردنية "بترا".