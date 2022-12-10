هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، الحكومة الجديدة التي يشكلها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، واصفا إياها بأنها "الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد".

وقال موقع "i24" إن لابيد انضم، أمس الجمعة، إلى مظاهرة في تل أبيب ضد رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو تنديدا بحكومته الجديدة حتى قبل تشكيلها.

وأضاف لابيد: "نود إخبار الحكومة الجديدة التي يتم تشكيلها بأننا لسنا مغفلين، نحن لسنا هنا فقط لدفع الضرائب عنك وإرسال أطفالنا إلى الجيش من أجل حكومة لا ترسل أطفالها إلى الجيش"، متهما رئيس حزب نعوم، آفي ماعوز، "برهاب المثلية وكراهية النساء، واستشهد بالسجل الإجرامي لعضو الكنيست إيتامار بن غفير من عوتسما يهوديت".

وأكد لابيد أن "نتنياهو ضعيف وشركاؤه الأصغر منه أكثر تطرفا منه"، وأنهم أجبروه على الاستسلام دون شروط.

وتابع: "نقاتل من أجل البلد الذي نحبه، ونناضل من أجل ديمقراطيتنا، ونقاتل من أجل جنودنا، ونناضل من أجل مستقبل أطفالنا، ولن نستسلم أبدا".

وفي وقت سابق، قال لابيد، أمس الجمعة، إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المكلف "سيشكل حكومة مجانين".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن يائير لابيد أن نتنياهو سيشكل حكومة مجانين، وقد تحول إلى عضو ثانوي في هذه الحكومة أو بات شريكا صغيرا فيها.

وأوضح لابيد أن نتنياهو سيشكل حكومة لن تكون قادرة على الحكم، موضحا أن هذا التصريح صعب بدعوى أنه لا توجد طريقة أخرى لوصف ما يحدث في إسرائيل، واصفا رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو بـ"الضعيف".