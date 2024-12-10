الاتحاد الأوروبي يرغب في مساعدة لبنان ويدعو للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية

أعربت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية ونائب رئيسة المفوضية كايا كالاس، خلال اتصال معها أجراه وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، اليوم الثلاثاء، عن رغبة الاتحاد الأوروبي في مساعدة لبنان، داعيةً إلى الإسراع بانتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة.

وأعربت كالاس عن "رغبة الاتحاد الاوروبي بمساعدة لبنان"، مشجعةً على "اتخاذ السلطات اللبنانية خطوات لمساعدة أنفسهم كي يساعدهم الاتحاد الأوروبي، من خلال الإسراع بانتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، وإجراء إصلاحات اقتصادية".

وتبادل الجانبان "أهمية مواكبة ما يجري في سوريا، وانعكاسه على المنطقة وأوروبا، نظراً للترابط والتأثير المتبادل بين الشرق الأوسط وأوروبا".

وأبدى الوزير بو حبيب " استعداده لتطوير التعاون مع الفريق الجديد المنتخب في المفوضية الأوروبية خلال زيارته المزمع إجراؤها إلى بروكسل الأسبوع القادم".

كما أبدى بو حبيب "رغبته بمساعدة لبنان في عملية إعادة الإعمار وتعزيز قدرات القوات المسلحة، والإدارات العامة".

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية منذ تشرين الأول عام 2019 كان لها تداعياتها على مختلف القطاعات ، بالإضافة إلى أزمة سياسية، تعثر معها انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول عام 2022.