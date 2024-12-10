الكومي: مجلس اتحاد الكرة السابق تعرض للظلم

يرى إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المنتهية ولايته، أن المجلس تعرض للظلم الإعلامي، رغم تحقيقه إنجازات كبيرة، معلقًا على مقولة "الأهلي والزمالك أقوي من الاتحاد".

الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اجتمعت اليوم، وأيدت انتخاب مجلس الإدارة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة، القائمة الوحيدة المرشحة.

وقال إيهاب الكومي في تصريحات إذاعية اليوم، الثلاثاء: «الأهلي والزمالك أقوى من اتحاد الكرة.. جملة نسمعها كثيرا، لكن الاتحاد هو من يدير الكرة، والدوري تديره فنيًا رابطة الأندية».

وأضاف: «اتحاد الكرة الأضعف جماهيريًا وإعلاميًا ولا أنكر أنه في بعض الأمور تكون هناك موائمة وكنا نراها مثلًا في تأجيل بعض المباريات».

وتابع: «مجلس إدارة اتحاد الكرة الذي كنت فيه تعرض للظلم الإعلامي وحققنا إنجازات كبيرة، بداية من قطاعات الناشئين وتطوير مسابقاتها، وأصبح لدينا منتخبين مميزين تأهلا لكأس الأمم».

وأتم: «العمل العام صعب جدًا في كرة القدم وفي أي مجال، ومن يعمل به يكون مستباحًا للجميع.. ثقافة الاختلاف أصبحت غير موجودة، في ظل الأجواء المشحونة، ومن الصعب التواجد مجددًا في مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم».