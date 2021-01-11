أرامكو السعودية تعلن رفع أسعار البنزين خلال شهر يناير

أعلنت شركة أرامكو السعودية يوم الأحد رفع أسعار البنزين في المملكة- المنتج الأول للنفط في العالم- خلال شهر يناير الحالي.
وأعلنت شركة أرامكو السعودية أسعار البنزين المُحدثة للشهر الجاري؛ حيث حددت سعر لتر بنزين 91 عند 62ر1 ريال (الدولار يعادل 75ر3 ريال)، وبنزين 95 عند 75ر1 ريال على أن يبدأ التطبيق اليوم الإثنين.
ويتم تعديل أسعار منتجات الطاقة في السعودية وفقا لإجراءات "حوكمة" تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، علمًا بأنَّ الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.