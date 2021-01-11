وزير النفط العراقي: رفع طاقة تكرير مصفاة الصمود في بيجي إلى 140 ألف برميل يوميا

أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، اليوم الاثنين، افتتاح مشروع تأهيل وحدة صلاح الدين/2، في مصفاة الصمود بمجمع بيجي لتكرير النفط الخام، بطاقة 70 ألف برميل يوميا.

وقال عبدالجبار، إن الطاقة التكريرية في المصفاة ترتفع بذلك إلى 140 ألف برميل يوميا، مؤكدا أن إضافة طاقة تكريرية جديدة من خلال إعادة تشغيل مصفى صلاح الدين/2 يعد خطوة مهمة في الاعتماد على المصافي المحلية والتقليل من الاستيراد.

بدوره، قال وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس، إن خطط الوزارة تهدف إلى رفع الطاقة التكريرية لمصفى الصمود في بيجي إلى 280 ألف برميل باليوم من خلال إعادة تأهيل مصافي الشمال.

وأشار إلى أن الطاقة التكريرية للبلاد قد تضررت كثيراً بعد توقف المصفاة عن الإنتاج بعد عام 2014 بسبب الحرب على داعش.