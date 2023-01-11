 الولايات المتحدة ترفض التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وضم الأراض الفلسطينية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الولايات المتحدة ترفض التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وضم الأراض الفلسطينية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 11 يناير 2023 - 8:50 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 يناير 2023 - 8:50 ص

أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايدس، اليوم /الأربعاء/ رفض الولايات المتحدة للتوسع الاستيطاني وعمليات الضم التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية .
وقال توم نايدس، في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة" الأمريكية، إن الولايات المتحدة تريد الحفاظ على الوضع القائم في القدس والتوصل إلى حل إقامة دولتين، مشددا في الوقت نفسه على أهمية الحفاظ على أمن إسرائيل.
وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، أكد في وقت سابق أن الولايات المتحدة أوضحت للحكومة الإسرائيلية أنها تعارض أي إجراء، من شأنه إلحاق الضرر بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس، معربا عن رفضها أيضا قيام وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير باقتحام باحات المسجد الأقصى.


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