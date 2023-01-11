 سياسي إسرائيلي يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سياسي إسرائيلي يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

علم إسرائيل
علم إسرائيل

نشر في: الأربعاء 11 يناير 2023 - 8:44 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 يناير 2023 - 8:44 ص

طالب عضو الكنيست تسفيكا فوجل، المُنتمي لحزب "العظمة اليهودية" اليميني المُتطرف، بالقبض على أعضاء الكنيست المُعارضين يائير لابيد رئيس الحكومة السابقة، وبيني جانتس وزير الدفاع السابق بتهمة الخيانة.
ودعا فوجل، حسب القناة الإسرائيلية السابعة، إلى القبض على عضو الكنيست السابق عن حزب (ميرتس) يائير جولان، ورئيس هيئة الأركان المُشتركة السابق موشيه يعلون إلى الاعتقال بالتهمة ذاتها.
وقال فوجل، المنتمي للحزب الذي يقوده وزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير: "هناك حاجة للقبض على هؤلاء الأربعة.. إنهم أخطر الناس هنا الآن".
وعندما سُئل عن أسباب دعوته لإلقاء القبض عليهم، أجاب " إنهم يتحدثون الآن عن حرب أهلية ويدعون إلى الحرب .. إذا كانوا يدعون إلى مظاهرة سأمنحهم حق التظاهر، لكنهم يعاملونني كعدو .. هذه خيانة للدولة وهذا سبب الدعوة لإلقاء القبض عليهم".


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