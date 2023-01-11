فتح: إسرائيل تعمل بمنهجية لتدمير أسس القانون الدولي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية

قال عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" أسامة القواسمي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تمارس وتطبق نظام الأبارتايد والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وتعمل بمنهجية مستمرة لتدمير أسس القانون الدولي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وتستخدم كل الذرائع لتعميق وإطالة الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري.

جاء ذلك خلال استقبال القواسمي لوفد قيادي من الحزب الديمقراطي الأمريكي لإطلاعه على الوضع السياسي الصعب الذي يواجهه الشعب الفلسطيني نتيجة لسياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية الكولونيالية العنصرية.

وأضاف القواسمي أن "الشعب الفلسطيني يعيش في أرضه ووطنه فلسطين منذ أن وطأت أقدام الكنعانيين هذه الأرض، وبقينا فيها ليومنا هذا ولم ننقطع عنها ليوم واحد، وأن الشعب الفلسطيني منارة حضارة وتاريخ للعالم أجمع، وهو الآن يناضل من أجل حريته واستقلاله الوطني في دولته المستقلة بعاصمتها القدس".