ارتفاع حصيلة قتلى حرائق لوس أنجلوس إلى 11 شخصا

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ارتفعت حصيلة قتلى الحرائق المستمرة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية إلى 11 شخصا، وسط محاولات السيطرة على الحريق.

وأفاد مسئولو الصحة في المدينة، اليوم السبت، بأن حصيلة الوفيات في المدينة ارتفعت إلى 11 شخصا.

ومساء الثلاثاء، اندلعت في لوس أنجلوس حرائق غابات ضخمة ساعدت على تأجيجها الرياح الشديدة والطقس الجاف.

ولاحقا أعلنت إدارة الإطفاء بالمدينة انتشار الحرائق إلى مناطق أخرى وأن الرياح القوية تساعد على ذلك وتعرقل جهود رجال الإطفاء لإخمادها، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وكان أشدها حريق بمنطقة باسيفيك باليساديس امتد على مساحة حوالي 3 آلاف هكتار (30 كم متربعا)، ووصف بأنه الأشد فتكا في التاريخ الحديث لمدينة لوس أنجلوس بحسب سلطات ولاية كاليفورنيا.