شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منازل فلسطينيين في مدينة غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل في حي الزيتون في مدينة غزة.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن طائرات الاحتلال قصفت شقة في عمارة أبو العوف في محيط مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرين.

كما قصفت طائرات الاحتلال عمارة سكنية لعائلة "طافش" بحي الزيتون، ما أدى لاستشهاد فلسطيني على الأقل، وإصابة 3 آخرين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتواصل قوات الاحتلال قصف منازل الفلسطينيين، حيث قصفت في وقت سابق، شقة في عمارة سكنية قرب مسجد "الكنز" في حي الرمال غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين، بينهم امرأة وطفلة، وإصابة 10 آخرين، وتضرر في المنازل المجاورة.

وأسفر عدوان الاحتلال وحرب الإبادة والتهجير التي يشنها على قطاع غزة منذ أكثر من 15 شهرا، عن استشهاد أكثر من 46 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة نحو 110 آلاف فلسطيني.