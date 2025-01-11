أعلنت وزارة الأوقاف، انعقاد، مجلس الحديث السادس والعشرين لقراءة «صحيح الإمام البخاري» بالإسناد، عقب صلاة العصر، في رحاب مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- بالقاهرة.

وذلك تحت برعاية من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ وإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويضم المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، وهم: الأستاذ الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع، أستاذ الحديث وعلومه، والأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح الدسوقي، أستاذ الحديث وعلومه المساعد، والدكتور عبد الرحمن رمضان عبد المجيد، مدرس الحديث وعلومه.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة، وحرصًا على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة، وتتيح فرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث، عبر نهج علمي متصل بالإسناد، يتبنى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.