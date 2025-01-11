وزير الإسكان ينتقد تأخر تنفيذ الغرف الفندقية بالبرج الأيقوني في العاصمة الإدارية

الشربيني يوجه بالعمل على مدار الساعة: سأزور الموقع في أي وقت للمتابعة

خلال جولته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمنطقة الأعمال المركزية، يرافقه مسئولو الوزارة، والجهاز، وشركة "CSCEC" الصينية، ومسئولو المشروع.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح حول الأعمال الجاري تنفيذها بمكونات منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تضم مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات، مقسمة كما يلي: 10 أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري - خدمي)، بمساحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 مترا، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، ويصل ارتفاع الأبراج الهلالية لـ64 متراً.

وتطرق العرض إلى الموقف التنفيذي للاعمال بالبرج الأيقوني، أطول برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، بأنشطة متعددة (فندقي – تجاري – إداري)، حيث يضم أحد الفنادق العالمية التي تعمل لأول مرة فى مصر وأفريقيا، ووحدات فندقية وإدارية ومنطقة تجارية تحتوي على العديد من الخدمات (رجال الأعمال – خدمات ترفيهية – تجارية – فندقية)، و40 طابقاً للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و10 طوابق للشقق الفندقية بها 52 شقة، و30 طابقاً للفندق بها 183 غرفة، بمسطحات إجمالية 266 ألف م2.

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بالأبراج حيث وجه بالإسراع بمعدلات التنفيذ ودفع الأعمال الجارية بالمداخل كافة.

كما تفقد الوزير إحدى الوحدات والغرف المجهزة بالفنادق کنموذج، موجها بتحديد وقت زمني لاستلام الغرف كافة، والانتهاء من الأعمال خارج الأبراج وتكثيف العمالة.

وتفقد وزير الإسكان كذلك سير العمل بالبرج الأيقوني "المدخل الرئيسي"، وصعد إلى الدورين الـ52 والـ62، بالبرج، وتابع الأعمال الخاصة بالفندق والوحدات الفندقية، ثم الأعمال الجارية بشأن المسطحات الخضراء بمحيط منطقة الأعمال المركزية.

وأبدى الوزير عدم رضاه عن حجم الأعمال وتأخير معدلات التنفيذ بالغرف الفندقية، موجهًا باستمرار الأعمال وعدم التوقف لحين الانتهاء في الوقت المحدد مع وضع خطة زمنية مفصلة للأعمال كافة وتوقيتات الانتهاء منها.

وشدد الوزير على الانتهاء من الأسقف بالمداخل للأبراج، ومواصلة العمل على مدار 24 ساعة بنظام "الورديات" لسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، مؤكدا أنه سيزور شخصيا الموقع في أي وقت لمتابعة الأعمال.