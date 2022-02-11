الإمارات وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون السياحي والاقتصادي

وقعت دولة الإمارات وإسرائيل مذكرة تفاهم؛ تهدف إلى تعزيز التعاون السياحي بين البلدين ودعم العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي.

وحسبما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، اليوم الجمعة، وقع المذكرة الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، ومن الجانب الإسرائيلي يوئيل رازفوزوف وزير السياحة الإسرائيلي، الذي يزور الدولة في إطار تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقال الفلاسي، إن مذكرة التفاهم تأتي في ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام وفي إطار تعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية بين البلدين في قطاعات واعدة والارتقاء بها إلى مستويات أرحب، معقبًا: «سنعمل على تحقيق ربط أقوى في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل جسرا رئيسيا لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين».

وأكد أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة أصبحت من العواصم الرئيسية والوجهات السياحية الرائدة على مستوى المنطقة والعالم، حيث نجحت في تطوير خدماتها ومنتجاتها السياحية إلى مستويات مميزة، وبات لديها منظومة سياحية تشمل فئات وأنماط السياحة كافة، منها: سياحة الأعمال، وسياحة التسوق، وسياحة المؤتمرات، وسياحة المغامرات وغيرها.

من جانبه، قال رازفوزوف، إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة تاريخية مهمة في علاقات إسرائيل مع دولة الإمارات، داعيًا دول الخليج كافة إلى أن تحذو حذوها؛ لبناء واقعًا إقليميًا جديدًا يقوم على الرخاء والأمن والاستقرار للشعوب، من خلال إقامة علاقات هادفة من شأنها أن تؤدي إلى فوائد اقتصادية كبيرة للأسواق والصناعات السياحية.

وتقدم وزير السياحة الإسرائيلي، بالشكر لفرق العمل المشتركة التي عملت على صياغة هذه المذكرة من الجانبين الإماراتي والإسرائيلي.

ويتبنى الجانبان بموجب مذكرة التفاهم إجراءات لتشجيع وتطوير السياحة بين البلدين وتعزيز التعاون بين مؤسساتهما السياحية في كل من القطاعين العام والخاص، وتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بالسياحة والسفر في البلدين، بما في ذلك، الفعاليات السياحية المخطط لها، ويشجع الجانبان التعاون القائم على تبادل المعرفة في السياحة ذات الاهتمام الخاص، بما في ذلك سياحة المغامرات، وسياحة الأعمال، والسياحة المستدامة، وسياحة الاستشفاء والاستجمام.

و سيعمل الجانبان على تطوير التعاون الفني في مجالات التعليم السياحي والتدريب المهني، وكذلك التعاون في الأنشطة التسويقية والترويجية، وتشجيع المشاركة المتبادلة في الفعاليات والمعارض السياحية في كلا البلدين، ومشاركة ممثلي القطاع الخاص في الفعاليات والمعارض السياحية بجانب ممثلي الطرفين، فيما يتبنى الجانبان إقامة فعاليات ومهرجانات إقليمية مشتركة واستضافة مؤتمرات واجتماعات مشتركة لوكلاء السفر والمهن السياحية الأخرى ذات الصلة بغرض تعريف القطاع الخاص في الدولة المعنية إلى شركائها في القطاع في الدولة الأخرى.

يذكر أن إكسبو 2020 دبي يقدم فرصة ذهبية لمجتمع الأعمال الإسرائيلي للاستفادة من الآفاق الواعدة للتعاون الاقتصادي بين الدولتين في مختلف المجالات الحيوية، لا سيّما في مجال السياحة وتطوير المشاريع النوعية، من خلال الاستفادة من البيئة الاقتصادية التنافسية في الدولة، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على المشهد الاقتصادي في البلدين.

ومن الجدير بالذكر، أن العلاقات الإماراتية الإسرائيلية تشهد نموًا منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام والذي جرى في سبتمبر 2020 حيث تشير الإحصاءات إلى نمو التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 700 مليون دولار أمريكي خلال عام واحد من توقيع الاتفاق.