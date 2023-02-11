 الخارجية الفلسطينية تدين إعدام شاب في شمال الضفة الغربية برصاص المستوطنين - بوابة الشروق
السبت 11 فبراير 2023 8:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في مشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية؟

النتـائـج تصويت

الخارجية الفلسطينية تدين إعدام شاب في شمال الضفة الغربية برصاص المستوطنين

أ ش أ
نشر في: السبت 11 فبراير 2023 - 7:00 م | آخر تحديث: السبت 11 فبراير 2023 - 7:00 م

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، جريمة إعدام الشاب مثقال سليمان عبد الحليم ريان (27 عاما)، في قراوة بني حسان غرب سلفيت، برصاص مليشيات المستوطنين الإرهابية.

واعتبرت الوزارة - في بيان صحفي - الجريمة البشعة جزءا لا يتجزأ من مسلسل القتل الدموي الذي يمارسه الاحتلال بحق شعبنا، وتبادل للادوار بين قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين.

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة، وطالبت الجنائية الدولية بسرعة انجاز تحقيقاتها في جرائم الاحتلال، والمجتمع الدولي اعتبار مليشيات المستوطنين التي ترتكب الجرائم، منظمات إرهابية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك