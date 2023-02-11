 الرئيس الفلسطيني يبحث مع أبو الغيط اللمسات الأخيرة لانطلاق مؤتمر القدس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الفلسطيني يبحث مع أبو الغيط اللمسات الأخيرة لانطلاق مؤتمر القدس

ليلى محمد
نشر في: السبت 11 فبراير 2023 - 9:16 م | آخر تحديث: السبت 11 فبراير 2023 - 9:16 م

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مساء اليوم السبت، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك بمقر إقامة الرئيس أبومازن في القاهرة حيث يُشارك غداً في افتتاح المؤتمر الدولي حول القدس صمود وتنمية.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط ناقش مع الرئيس الفلسطيني اللمسات الأخيرة للمؤتمر الذي يشهد حضوراً عربياً عالي المستوى، ومشاركات رفيعة من منظمات وفاعليات دولية وإقليمية.

واتفق الجانبان على ضرورة منح هذا الحدث الزخم اللازم على كافة المستويات، لكي يسمع العالم صوت الفلسطينيين ويُدرك معاناتهم تحت الاحتلال، وبخاصة ما يتعرض له المقدسيون من حصار وقمع، وفق مخطط إسرائيلي لتهويد المدينة المقدسة، وسياسة ممنهجة للقضاء على الوجود الفلسطيني فيها، وطمس وجهها العربي والإسلامي والمسيحي.

وأكد المتحدث الرسمي أن الأمانة العامة للجامعة العربية عملت خلال الأشهر الماضية، وبالتنسيق والتعاون مع دولة فلسطين، على ترتيب كافة التفاصيل الخاصة بالمؤتمر الذي تنعقد جلساته في ثلاثة محاور؛ سياسي وقانوني واقتصادي، ويهدف إلى الخروج بنتائج ملموسة تُعزز صمود الفلسطينيين في القدس، وتدعم وجودهم في مواجهة الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها.


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