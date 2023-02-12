 الرئيس الأوكراني يخطط لتكثيف الإجراءات ضد عملاء سريين يعملون لصالح روسيا - بوابة الشروق
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الرئيس الأوكراني يخطط لتكثيف الإجراءات ضد عملاء سريين يعملون لصالح روسيا

كييف - د ب أ
نشر في: السبت 11 فبراير 2023 - 10:59 م | آخر تحديث: السبت 11 فبراير 2023 - 10:59 م
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن مزيد من الإجراءات لتكثيف الإجراءات ضد عملاء روسيا في قطاع الخدمة المدنية في البلاد.

وقال زيلينسكي، في رسالته المصورة المسائية التي بثت يوم السبت، إن جهاز الاستخبارات والمحققين وممثلي الادعاء لديهم بالفعل نتائج مهمة لإظهارها في حماية مؤسسات الدولة من العملاء السريين الذين يعملون لصالح روسيا.

وذكر زيلينسكي، أن مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني سيواصل هذا العمل. وأوضح أن الهدف هو تعزيز مؤسسات الدولة وحمايتها من التأثير الداخلي والخارجي.

ووعد زيلينسكي بمزيد من الشفافية داخل مؤسسات دولته.

ولا يزال أمام إدارة الدولة، التي لا تزال تتسم في كثير من الحالات بالفساد وإساءة استخدام السلطة، طريقا طويلا قبل أن تتمكن من بدء المفاوضات بشأن عضويتها المأمولة في الاتحاد الأوروبي. وقال زيلينسكي في رسالة الفيديو: "ستواصل الدولة تحديث مؤسساتها وعملياتها وإجراءاتها".

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