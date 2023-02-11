قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إن سيارة صدمت حشدا من الأشخاص عند محطة للحافلات بالقرب من مستوطنة في القدس المحتلة، مما أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين.

وأضافت في بيان، أن السائق فلسطيني ويبلغ من العمر 31 عاما، وقد استشهد بإطلاق الرصاص عليه.

وأوضحت الشرطة، أن خمسة أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا بجروح خطيرة في الهجوم.

يأتي هذا فيما أمر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإغلاق منزل المهاجم على الفور ثم هدمه، فيما أعلن مكتبه عن تعزيز الوحدات في المنطقة "للقيام فورا بتحقيقات واعتقالات في حي الهجوم، فيما جرى اعتقال ما لا يقل عن 10 أفراد من عائلة المهاجم حتى الآن.

وقبل أسبوعين، قتل فلسطيني ستة إسرائيليين ومواطن أوكراني خارج كنيس يهودي في القدس المحتلة، وقبله بيوم، استشهد عشرة فلسطينيين في مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم جنين.

ومنذ بداية العام، استشهد 43 فلسطينيا سواء في مواجهات مع جيش الاحتلال أو جراء هجماتهم الخاصة بهم، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.