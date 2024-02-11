 مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث سيارة بالهند - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث سيارة بالهند

نيودلهي - د ب أ
نشر في: الأحد 11 فبراير 2024 - 5:16 م | آخر تحديث: الأحد 11 فبراير 2024 - 5:16 م

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة بعد أن اصطدمت سيارتهم بجدار حاجز لأحد الجسور وسقطت في حفرة عميقة في منطقة جالاوار، وذلك حسبما قال مسؤولون هنود اليوم الأحد.

ونقلت وكالة "برس تراست أوف إنديا الهندية" عن المسؤولين قولهم: إن الحادث وقع الليلة الماضية بالقرب من قرية مانياخيدي على طريق جالاوار- أكليرا السريع بولاية راجاستان.

وتم التعرف على هوية القتيلين ويبلغان من العمر 22 عاما و24 عاما، وكلاهما من سكان بلدة مانهور ثانا، ويعاني المصابون الثلاثة فى الحادث وهم أيضا من نفس البلدة، من إصابات خطيرة ويخضعون للعلاج في المستشفى.

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