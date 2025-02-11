الأمم المتحدة تعلق الإغاثة باليمن بعد احتجاز موظفيها

أعلنت الأمم المتحدة أنها علقت عملياتها الإنسانية في معقل المتمردين الحوثيين في اليمن بعد أن احتجزوا ثمانية آخرين من موظفيها.

وفي بيان صدر اليوم الاثنين، قالت الأمم المتحدة: إن القرار الاستثنائي بإيقاف جميع العمليات والبرامج في محافظة صعدة شمال البلاد جاء بسبب عدم توفر الشروط والضمانات الأمنية اللازمة".

وقد احتجز المتمردون العشرات من العاملين التابعين للأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة، إضافة إلى الأفراد المرتبطين بمنظمات الإغاثة، والمجتمع المدني، وسفارة الولايات المتحدة التي كانت مفتوحة في السابق. في صنعاء عاصمة اليمن.

ولم يستجب المتحدث باسم الحوثيين على الفور للرسائل التي تطلب التعليق.

وقال بيان الأمم المتحدة إن توقف العمليات يهدف إلى منح الحوثيين والمنظمة الدولية الوقت "لترتيب إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفيا،وضمان توافر الظروف اللازمة لتقديم الدعم الإنساني الحاسم" في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون.

وتابع البيان أن من بين أخر العاملين التابعين للأمم المتحدة الذين تم احتجازهم في الشهر الماضي ، ستة يعملون في صعدة، على الحدود الشمالية لليمن مع المملكة العربية السعودية.

وتعمل في صعدة سبع وكالات تابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، و منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ، إلى جانب العديد من منظمات الإغاثة الدولية، وفقاً للأمم المتحدة.

وفي أواخر الشهر الماضي، علقت الأمم المتحدة جميع الرحلات إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأدت الحرب في اليمن بين الحكومة الشرعية والحوثيين إلى مقتل أكثر من 150 ألف شخص، من بينهم مقاتلون ومدنيون.

كما خلفت الحرب واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والصحية والاقتصادية في العالم.