وفاة معاون مباحث قسم أول العاشر من رمضان

توفي، قبل قليل، النقيب محمد الميرغني، معاون مباحث قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية.

ونعى عدد كبير من قيادات العمل العام بمدينة العاشر من رمضان ومحافظة الشرقية، الراحل، وسط حالة من الحزن بين أصدقائه من ضباط وقوات قسم شرطة أول العاشر من رمضان.