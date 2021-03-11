وفاة معاون مباحث قسم أول العاشر من رمضان

الأكثر قراءة
فيديو.. لحظات من الرعب وقت هروب طفلة المعادي من المتحرش عقب إنقاذها
عقاب فوري.. سيارة تدهس قاتل طليقته أثناء هروبه في العمرانية
كشف ملابسات فيديو مضايقة سائح أجنبي في منطقة الأهرامات
جد الطفلة ضحية التحرش بالمعادي: والدها فاقد للنطق والمتحرش استدرجها بجنيه
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
توفي، قبل قليل، النقيب محمد الميرغني، معاون مباحث قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية.
ونعى عدد كبير من قيادات العمل العام بمدينة العاشر من رمضان ومحافظة الشرقية، الراحل، وسط حالة من الحزن بين أصدقائه من ضباط وقوات قسم شرطة أول العاشر من رمضان.