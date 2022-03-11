القيادة الفلسطينية تبحث في رام الله آليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخيرة

عقدت القيادة الفلسطينية اجتماعا مساء في مدينة رام الله بالضفة الغربية، مساء اليوم الخميس، لبحث آليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الأخيرة.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن الرئيس محمود عباس أطلع المشاركين في الاجتماع على آخر التطورات فيما يتعلق بالصعيدين الداخلي الفلسطيني والخارجي.

وأضافت أنه "جرى نقاش مفصل حول القرارات التي اتخذت من المجلس المركزي في دورته الأخيرة، وآليات تنفيذها والاتصالات التي قامت بها اللجان المكلفة بإطلاع دول العالم على هذه القرارات".

وبحسب الوكالة، "تم التأكيد على أهمية تعزيز التلاحم الوطني والشروع في حوار وطني على صعيد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وعلى الصعيد الوطني الأوسع".

وأكد عباس وقت سابق اليوم، لدى استقباله في رام الله المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط السفير تشاي جيون، أن القرارات الفلسطينية التي أقرها المجلس المركزي في جلسته الأخيرة "ستكون موضع تنفيذ".

واعتبر عباس أن "استمرار إسرائيل بتجاهل تنفيذ التزاماتها حسب الاتفاقات الموقعة، والمضي قدما في أعمالها أحادية الجانب، سينهي كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية".

وكان المجلس المركزي الفلسطيني عقد دورة اجتماعات في السادس من الشهر الماضي، أكد في ختامها على قراره السابق بتعليق الاعتراف بدولة إسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة.