أبو مازن يبحث مع مبعوث الصين لعملية السلام في الشرق الأوسط آخر مستجدات القضية الفلسطينية

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، مساء اليوم السبت، مع المبعوث الصيني الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تشاي جيون والوفد المرافق له، آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، التي تقود إلى التصعيد والتوتر، وتنتهك القانون الدولي.

وحمل الرئيس الفلسطيني، المبعوث الصيني، تحياته وتهانيه للرئيس الصيني شي جين بينغ لمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الصين الشعبية، وللقيادات الصينية المنتخبة، مشيرا إلى العلاقات التاريخية التي تربط الصين وفلسطين، وحرص القيادة الفلسطينية على تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين الصديقين، مثمناً الدعم الذي تقدمه الصين للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في المجالات كافة.

بدوره، أكد المبعوث الصيني الخاص، الموقف الصيني الثابت والمبدئي الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأن الصين سواء خلال وجودها في مجلس الأمن الدولي أو في جميع المحافل التي تتواجد فيها ستبقى داعمة لحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.

ونقل المبعوث الصيني، تحيات رئيس بلاده ودعوته لنظيره الفلسطيني محمود عباس لزيارة الصين خلال العام الحالي.

وحضر اللقاء عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ونائب رئيس الوزراء، وزير الاعلام نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.