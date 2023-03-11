 حبس المتهم بقتل شاب في مشاجرة بسبب خلافات سابقة بالعمرانية - بوابة الشروق
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حبس المتهم بقتل شاب في مشاجرة بسبب خلافات سابقة بالعمرانية

مصطفى بكر
نشر في: السبت 11 مارس 2023 - 3:22 م | آخر تحديث: السبت 11 مارس 2023 - 3:22 م
أمرت النيابة الكلية بالجيزة حبس المتهم بقتل شاب في العمرانية خلال مشاجرة بينهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

اعترف المتهم بارتكابه الواقعة، قائلا إن مشادة كلامية نشبت بينهما، بسبب خلافات سابقة، أدت إلى تشاجرهما، وأشهر سلاحا أبيض، واعتدى عليه، مما أسفر عن مقتله.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بنشوب مشاجرة ومقتل شخص في العمرانية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شاب لقى مصرعه خلال مشاجرة مع آخر بسبب خلافات بينهما.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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