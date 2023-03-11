دخل الأسير الفلسطيني أمير محمد أنيس جرادات (38 عاما) من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، اليوم السبت، عامه الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إنّ الأسير جرادات اعتقل بتاريخ 11-3-2003، بتهمة مقاومة الاحتلال، وحكم عليه بالسجن 26 عاما.

وأضاف أنه خلال سنوات اعتقال الأسير جرادات توفي والده وشقيقيه، وحرمه الاحتلال من وداعهم.

يأتي هذا فيما يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ26 على التوالي، خطوات "العصيان"، ضد إجراءات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير.

وينفّذ الأسرى وفقًا للبرنامج النضاليّ، اليوم السبت، عدة خطوات في سياق تكثيف خطواتهم اليومية، وهي: (ارتداء زيّ الشاباص) كرسالة مستمرة لاستعداد الأسرى للمواجهة، وعقد جلسات تعبئة أثناء الخروج إلى ساحات السّجون، والاعتصام في الساحات بعد (الفورة).

وأكّدت هيئة الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك، اليوم السبت، أنّ (لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة المنبثقة عن كل الفصائل في سجون الاحتلال)، ستواصل تنفيذ برنامجها النضاليّ (خطوات العصيان) الممتد منذ (26 يومًا)، وذلك حتّى الإعلان عن الشّروع بالإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان (بركان الحرّيّة أو الشّهادة)، وستكون خطوة الإضراب، مرهونة بموقف إدارة السّجون بشأن مطالب الأسرى، المتمثلة بتراجعها عن كل الإجراءات التي أعلنت عنها.