استقالة الرئيس التنفيذي لشركة نيسان اليابانية للسيارات بعد الإعلان عن نتائج مخيبة للآمال

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة نيسان موتور، ماكوتو أوشيدا، الاستقالة من منصبه بعدما أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية تسجيل نتائج مالية مخيبة للآمال.

وقالت نيسان موتور، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن إيفان إسبينوزا، الذي يشغل حاليا منصب كبير مسئولي التخطيط في الشركة، سيحل محل أوشيدا اعتبارا من الأول من أبريل المقبل.

جدير بالذكر أن إسبينوزا، الذي انضم إلى نيسان في عام 2003، أمضى جزءا كبيرا من حياته المهنية في نيسان بالمكسيك وجنوب شرق آسيا، حيث كان يقوم بالإشراف على التخطيط للمنتجات التي تشمل التوجه نحو المركبات الكهربائية.

وقال إسبينوزا للصحفيين: "أعتقد بصدق أن نيسان لديها إمكانات أكبر بكثير مما نشهده اليوم"، مؤكدا أنه يحتاج إلى فترة من الوقت للوصول إلى التفاصيل اللازمة من أجل إحداث تغيير.

وأكد إسبينوزا، حبه لشركة نيسان، مشيرا إلى أنه طور فهما عميقا لما يمكن أن يجعل الشركة فريدة وقيّمة.

من جانبها، قالت نيسان، إن قيادة الشركة تحتاج إلى أن يتم "تجديدها" لتحقيق النمو على المدى الطويل.