أحمد أبو الغيط: الانفجار الفلسطيني قادم ردا على عدوانية إسرائيل

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية واستخدام إسرائيل لأمريكا لتنفيذ مخططها تجاه الفلسطينيين، يعتبر أمرًا مزعجًا للغاية.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأربعاء، أن «إفلاس الفلسطينيين وتجويعهم وسلب الأراضي منهم، كل هذا سيؤدي إلى انفجار فلسطيني قادم لا ريب فيه».

وتابع: «سوف ينفجر الفلسطينيون، هذه مسألة وقت، إذا لم تتوقف إسرائيل عن هذه العدوانية، وإذا لم يتحرك العالم بسرعة لكي يحقق هدف الدولتين وفرضه على أرض الواقع».

وأكد أنه ينبغي على إسرائيل أن تغير من منهجها، وإلا فسوف يتحول هذا الإقليم إلى نظام الفصل العنصري، مضيفًا: «هذه المنطقة لا يمكن أن تتحول إلى نظام الفصل العنصري تجاه الفلسطينيين».