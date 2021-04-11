روسيا تُسجل 8702 إصابة جديدة و377 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت روسيا 8 آلاف و702 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى أربعة ملايين و641 ألفا و390 حالة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) - في بيان اليوم الأحد - أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي.. مشيرا إلى تسجيل 377 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 102 ألف و986 حالة.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية سجلت 2090 حالة من الإصابات الجديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، تليها مدينة سانت بطرسبورج بـ 694 حالة.. موضحا أن 7 آلاف و230 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الساعات الأخيرة؛ ليرتفع إجمالي المتعافين في روسيا إلى أربعة ملايين و265 ألفا و509 أشخاص.