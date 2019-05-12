الإمارات والكويت تتحريان هلال شهر رمضان غدا الاثنين

أعلنت الإمارات أن لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك ستجتمع عن بُعد بواسطة تقنية التواصل المرئي، غداً الاثنين بعد صلاة المغرب، برئاسة وزير العدل الإمارتي سلطان سعيد البادي الظاهري وحضور أعضاء اللجنة.

و أفادت وكالة الأنباء الإماراتية ،اليوم الأحد ، أن جميع المحاكم الشرعية بالإمارات تقوم بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها، وتقوم لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء في أبوظبي في "المناطق الوسطى والشرقية والغربية" بالإمارة بمتابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة، وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.

وفي سياق متصل، قررت ھیئة الرؤیة الشرعیة الكویتیة استمرار اجتماعھا إلى یوم غد الاثنین، لرؤیة ھلال شھر رمضان المبارك لعام 1442 ھجریة.

جاء ذلك في بیان صادر عن الھیئة ألقاه رئیس المجلس الأعلى للقضاء رئیس ھیئة الرؤیة الشرعیة المستشار أحمد العجیل عقب اجتماعھا مساء الیوم الأحد التماسا لرؤیة ھلال شھر رمضان المبارك،وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

وقال المستشار العجیل: "اجتمعت ھیئة الرؤیة الشرعیة ولم یتقدم أحد، فقررت الھیئة استمرار اجتماعھا إلى یوم غد الاثنین في تمام الساعة 6:30 مساء في مقر المجلس الأعلى للقضاء".