الوقف السني العراقي: الثلاثاء المقبل أول أيام شهر رمضان

أعلن ديوان الوقف السني في العراق مساء اليوم الأحد أن بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان .

وذكر بيان للديوان أنه "تعذر رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم الأحد وعليه يكون يوم غد الإثنين مكملاً لشهر شعبان وأن يوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان".