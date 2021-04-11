الوقف السني العراقي: الثلاثاء المقبل أول أيام شهر رمضان

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أعلن ديوان الوقف السني في العراق مساء اليوم الأحد أن بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان .
وذكر بيان للديوان أنه "تعذر رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم الأحد وعليه يكون يوم غد الإثنين مكملاً لشهر شعبان وأن يوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان".