 الوقف السني العراقي: الثلاثاء المقبل أول أيام شهر رمضان - بوابة الشروق
الأحد 11 أبريل 2021 9:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار تدريس اللغة الهيروغليفية بالمدارس؟
النتـائـج تصويت

الوقف السني العراقي: الثلاثاء المقبل أول أيام شهر رمضان

(د ب أ)
نشر في: الأحد 11 أبريل 2021 - 9:19 م | آخر تحديث: الأحد 11 أبريل 2021 - 9:19 م

أعلن ديوان الوقف السني في العراق مساء اليوم الأحد أن بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان .

وذكر بيان للديوان أنه "تعذر رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم الأحد وعليه يكون يوم غد الإثنين مكملاً لشهر شعبان وأن يوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك