وزير النقل: تطوير ميناء وادي حلفا في السودان بمشاركة مصرية وإضافة رصيف جديد به

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن العنوان الرئيسي لزيارة اليوم إلى السودان هو تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقامة مشروعات في كل المجالات على أرض الواقع بالسودان لمعاونة شعبها خلال الفترة الحالية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه سيتم تنفيذ 4 مشروعات رئيسية خاصة بإدارة النقل بالسودان، منها النقل النهري، مشيرًا إلى تطوير ميناء وادي حلفا بمشاركة مصرية، من خلال إضافة رصيف جديد به قادر على استقبال كل المراكب المصرية.

وأوضح أن المشروع الثاني هو الربط السككي بين سكك حديد مصر والسودان، مشيرًا إلى تكليف جامعة القاهرة من خلال هيئة تخطيط مشروعات النقل المصرية التابعة للوزارة بمعاينة جميع المسارات لبدء التنفيذ على الأرض.

وذكر أن المسار النهائي الذي تم الاستقرار عليه وعرضه على الجانب السوداني هو من أسوان مرورًا بكوبري قرب أسوان للربط مع القطار السريع القادم من القاهرة باتجاه أسوان غرب النيل، ثم إلى أبوسمبل توشكى ومنها إلى بحيرة ناصر باتجاه الشرق للمحطة التبادلية في وادي حلفا التي سيتم إنشائها.

وأشار إلى أن طول الخط السككي بين مصر والسودان يصل إلى 400 كيلومتر، من بينهم 350 كيلومتر في آخر الحدود المصرية حتى الحدود الدولية، لافتًا إلى بدء تنفيذ المشروع اعتبارًا من يوليو المقبل وستمر حتى 3 سنوات.





