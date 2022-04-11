أفاد مسؤولان في الاتحاد الأوروبي، بأن مسؤولين كبار في المفوضية الأوروبية كانوا هدفاً العام الماضي لبرامج تجسس صممتها شركة إسرائيلية.

وكان من بين المستهدفين ديدييه ريندرز، وهو رجل دولة بلجيكي رفيع المستوى يشغل منصب مفوض العدل الأوروبي منذ عام 2019، بحسب وكالة «رويترز».

كما تم استهداف ما لا يقل عن أربعة من موظفي المفوضية الآخرين، وفقاً للوثيقة ومصدر مطلع على الأمر، وأكد مسؤولا الاتحاد الأوروبي أن عاملين في المفوضية استهدفوا لكن لم يذكرا تفاصيل.

وقال مسؤولا الاتحاد الأوروبي، إن المفوضية أصبحت على علم بالاستهداف الذي أعقب رسائل من شركة أبل إلى آلاف من مالكي هاتفها آيفون في نوفمبر أخبرتهم بأنهم "مستهدفون من قبل مهاجمين ترعاهم دول".

وكانت هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها أبل تنبيها جماعيا للمستخدمين بأنهم في مرمى متسللين إلكترونيين حكوميين.

وأضاف المسؤولان أن التحذيرات أثارت على الفور القلق في أروقة المفوضية.