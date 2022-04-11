إسرائيل ترفع الفائدة للمرة الأولى منذ 2018

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أعلن "بنك إسرائيل" المركزي، رفع نسبة الفائدة بأكبر مما توقعه معظم الخبراء، وقام بتشديد السياسة النقدية للمرة الأولى منذ عام 2018 لاحتواء التضخم الذي تجاوز المستهدف.

ورفعت لجنة السياسة النقدية، اليوم الاثنين، معدل الفائدة الرئيسي إلى 35ر0% من 1ر0%.

وكان نحو ثلثي الخبراء الذين استطلعت وكالة "بلومبرج" للأنباء آراءهم قد توقعوا رفع الفائدة إلى 25ر0%.

وقال محافظ البنك أمير يارون إن البنك قد يرفع الفائدة أكثر من مرة لكبح وتيرة ارتفاع الأسعار.

يأتي ابتعاد صناع السياسات المالية في إسرائيل عن الائتمان الرخيص على خلفية التشديد العالمي، حيث تسعى مختلف الدول لامتصاص صدمات ارتفاعات أسعار السلع التي تسبب فيها الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأبقى البنك المركزي الإسرائيلي معدل الفائدة الرئيسي لسنوات فوق الصفر بقليل، واعتمد على التدخلات في سعر صرف العملة، حيث ظل حريصا على إضعاف الشيكل ودعم التضخم.

وقام بخفض الفائدة مرة واحدة خلال الجائحة، بينما كانت آخر مرة يرفعها فيها قبل أكثر من ثلاث سنوات.