تقرير: إسرائيل تصادق على إقامة مقاطع إضافية من السياج الفاصل مع الضفة الغربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقر المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل بالإجماع الليلة الماضية خطة وزير الدفاع بيني جانتس لإقامة مقاطع إضافية من العائق الفاصل بين الضفة الغربية وإسرائيل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن المقاطع الإضافية ستكون بطول 40 كيلومترا.

وسيمتد العائق من قرية سالم بشمال نابلس وحتى قرية بات حيفر في سهل شارون، وسيحل محل السياج الذي تم بناؤه قبل عشرين عاما.

ويتكون العائق من سور ضخم يحتوي على وسائل تكنولوجية متقدمة ووسائل دفاعية مختلفة.

وأشار التقرير إلى أن تكلفة الخط ستكون من ميزانية وزارة الدفاع، وأن الأعمال ستبدأ في غضون عدة أسابيع.

ويشار إلى أن عددا من مرتكبي الاعتداءات التي وقعت مؤخرا في إسرائيل تسللوا إليها عبر ثغرات في السياج الأمني شمال نابلس.