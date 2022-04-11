 إضراب شامل في بيت لحم حدادا على استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إضراب شامل في بيت لحم حدادا على استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 11 أبريل 2022 - 10:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 أبريل 2022 - 10:44 ص

عم الإضراب الشامل محافظة بيت لحم، اليوم الاثنين، حدادا على شهدين فلسطينيين من بلدة الخضر وقرية حوسان قتلا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم أن الإضراب يأتي التزاما بدعوة القوى الوطنية في محافظة بيت لحم، ويشمل كل مناحي الحياة، باستثناء القطاع الصحي.

ووفق الوكالة، سيشيع بعد صلاة ظهر اليوم جثمان محمد غنيم إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء في البلدة، من أمام مستشفى بيت جالا.

وكان سكان محافظة بيت لحم قد شيعوا أمس جثمان فلسطينية من قرية حوسان إلى مثواها الأخير في مقبرة القرية.

وأشارت الوكالة إلى أن شابا فلسطينيا استشهد بالقرب من منزله، وقتلت سيدة فلسطينية أثناء مرورها بالشارع عند المدخل الشرقي لقرية حوسان.

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