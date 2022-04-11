«قومى المرأة» يُطلق أمسيات رمضانية في شمال سيناء

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انطلقت فعاليات الأمسيات الرمضانية بمحافظة شمال سيناء، والتى ينظمها المجلس القومي للمراة بالتعاون مع وزارة الثقافة (ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة).

قالت إحسان داود مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، إن الفعاليات ستستمر على مدار خمسة أيام متفرقة خلال شهر رمضان، وتشمل الأمسيات عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الاساسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة، والتي تم صياغتها ببساطة لتنطلق على لسان الأراجوز والعرائس المتحركة لتشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور.

وأضافت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء أن الأمسية الرمضانية ستشمل إنشاد ديني وأغاني وطنية، بجانب تنظيم ورش رسم وتلوين ورسم على أوجه الأطفال.

الجدير بالذكر أن البرنامج يأتى في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل التوعية للمرأة المصرية وذلك خلال فترة مابعد صلاة التراويح.