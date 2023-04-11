 استشهاد فلسطينيين وإصابة ثالث برصاص الاحتلال شمالي الضفة الغربية - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 أبريل 2023 4:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

استشهاد فلسطينيين وإصابة ثالث برصاص الاحتلال شمالي الضفة الغربية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 4:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 4:23 م

 

استشهد شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد إطلاقهما النار على مستوطنة "ألون موريه" قرب مُحافظة "نابلس"، شمالي الضفة الغربية.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني - في بيان مُقتضب اليوم الثلاثاء- أن فلسطينيين اثنين أصيبا برصاص الاحتلال وأن طواقمه نقلت شابًا مصابًا بالرصاص في الكتف إلى مُستشفى رفيديا الحكومي للعلاج.. فيما منعت قوات الاحتلال سيارة الإسعاف من الاقتراب من الإصابتين الأخريين.

من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال إنه تم إحباط مُحاولة لتنفيذ عملية كبرى، وجرت مُصادرة قطعة سلاح من طراز (إم 16) ومسدس كان بحوزة الفلسطينيين الاثنين اللذين تم تحييدهما قرب نابلس.

ونقلت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية، عن الجيش قوله إن فلسطينيا ثالثا أصيب بجروح، ولكنه تمكن من الهرب.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك